Review: BMW M2 Competition (2018)

Bye bye BMW M2, welkom BMW M2 Competition. Aanzienlijk duurder, maar ook nog veel meer dan voorheen een junior-M4. De M2 Competition neemt de plek in van de gewone M2, die uit productie is. Hij heeft een nieuwe neus, een stijver chassis en de twinturbo zescilinder uit de M4 met 410 pk en 550 Nm. Daarmee is hij fors sterker dan de gewone M2. Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst neemt je mee langs alle upgrades en blaast een paar rondjes over het prachtige Ascari Race Resort.