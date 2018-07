’Slachtoffers drama Tadzjikistan vertelden me: ze begonnen te steken met messen’

Nicolas Moerman liftte mee met een vrachtwagenchauffeur toen hij tumult langs de weg zag. Fietsers maakten een stopteken. Moerman stapte uit. „Er lagen verschillende fietsers op de grond, een aantal was ook volledig in shock”, zo vertelt hij tegen de VRT.

Bij het drama kwamen twee Amerikanen, een Zwitser en de Nederlander René Wokke om het leven. De vriendin van René, Kim Postma, raakte gewond. Volgens de politie zijn de daders opzettelijk op de wielrenners ingereden. Wat er daarna is gebeurd, is onduidelijk, maar al snel circuleerden berichten over een ’aanslag’.

Moerman probeerde, nadat hij de fietsers had gevonden, op hen in te praten. „Ik heb gevraagd wat er gebeurd was en het eerste wat een van hen zei, was dat ze aangereden waren door een auto, en dat er mensen waren uitgestapt die met messen begonnen te steken”, aldus Moerman, die volgens de VRT ’duidelijk aangeslagen’ klonk.

Bevestiging

Een Tadzjiekse official gaf in plaatselijke nieuwsmedia aan dat de reizigers na de bewuste crash met een ‘scherp voorwerp’ zouden zijn aangevallen.

Inmiddels heeft deze krant foto’s ingezien waarop te zien is dat de fietsers gruwelijk zijn toegetakeld. Volgens onafhankelijke nieuwskanaal Akhbor hebben ook de politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigd dat de slachtoffers met messen zijn gestoken. Doktoren hebben dat ter plaatse vastgesteld.

De Tadzjiekse autoriteiten willen nog niet stellen dat er sprake is van een terroristische aanslag. De politie houdt ook nog rekening met een roofoverval of een meervoudige moord.

