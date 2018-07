Allesverwoestende drug krijgt hier voet aan de grond

Crystal meth heeft een verwoestend effect op gebruikers. Ⓒ Onbekend

Rotterdam - Het lijkt wel een aflevering van de razend populaire serie Breaking Bad, maar dan in Rotterdam. De politie vond in de Maasstad donderdagavond na een anonieme tip in een appartement in de Rotterdamse wijk Zuidwijk ruim dertien kilo van de zeer verslavende drug crystal meth. Een middel dat niet heel populair in Nederland is en een straatwaarde heeft van maar liefst twee miljoen euro. Ter vergelijking: eenzelfde partij cocaïne zou 650.000 euro opleveren. Wint de levensgevaarlijke drug in Nederland aan populariteit?