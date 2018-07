Gevangene wil langer blijven zitten

Rinaldo H. (53) kan voorlopig vrij komen, maar moet de laatste twintig maanden dan wel begeleiding van de reclassering accepteren. En daar heeft de bajesklant geen zin in.

H. is in 2015 veroordeeld tot vijf jaar cel voor drie overvallen in Den Haag, zo schrijft Omroep West. Het komt vrijwel nooit voor dat een gedetineerde geen gebruik maakt van de voorwaardelijke invrijheidsstelling.

„Geef mij maar die zeshonderd dagen,” zei de overvaller maandag tegen de Haagse rechtbank. „Ik ben die mensen helemaal zat,” zei hij over de hulpverleners van de reclassering, „en ik heb ook geen zin om hier lang over door te praten,” zo beet hij de rechters toe.

Het Openbaar Ministerie wil de Zoetermeerder niet laten gaan zonder begeleiding. De kans dat hij opnieuw in de fout gaat is te groot.

Binnen de gevangenismuren gedraagt Rinaldo zich ook niet al te best. Hij was er volgens de omroep betrokken bij meerdere vechtpartijen.