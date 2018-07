Ouders bezorgd: meisjes (13 en 14) al drie dagen vermist

„Onze dochters zijn helaas nog niet gevonden, kijk alstublieft naar ze uit! We zijn zo verschrikkelijk bezorgd... Meiden waar zijn jullie? Bel me. Dikke kus, papa”, zo schrijft Sander Wessels op Twitter.

Zijn dochter Kirsten liep vrijdag om 23:20 uur weg bij een behandelcentrum in Groningen, samen met Emily. „Het gaat om jonge meisjes. Dat levert vraagtekens op. Ik kan me voorstellen dat de familie zich zorgen maakt”, vertelt een woordvoerder van de politie.

Beiden zijn lopend vertrokken en droegen een tas bij zich. Mensen die weten waar de twee meisjes zijn, wordt gevraagd zich te melden.

De 13-jarige Emily is het weekend van 20 juli ook al weggelopen. Eerder was ze in 2017 vermist. Destijds werd een achttienjarige man opgepakt in verband met de vermissing van de toen nog 12-jarige Emily.