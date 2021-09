Dromen over Europees leger: na afgang in Afghanistan weer op de agenda

Binnenland

Schaapsherder vindt Britse vliegtuigbom in bos Drenthe

Een schaapsherder heeft maandag een Britse vliegtuigbom gevonden in het bos naast de Johannes Post kazerne in Havelte (Drenthe). Rondom de bom is een gebied van 100 meter afgezet, maar de situatie is stabiel, aldus de woordvoerder. Er zijn geen wegen in de omgeving afgezet.