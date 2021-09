15-jarige jongen stopt USB-kabel in penis ’om te meten hoe lang die is’

De tiener deed verschillende pogingen om de kabel te verwijderen, maar dat resulteerde in een bloederige bedoening. Tijdens het plassen kwam er een grote hoeveelheid bloed uit zijn penis, waardoor de jongen realiseerde dat hij medische hulp moest inschakelen.

Ⓒ Urology Case Reports

Knoop in maag

De tiener werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in Londen. Zijn moeder mocht overigens niet mee, omdat hij zich schaamde. Maar ook daar konden artsen hem niet meteen helpen. De knoop die van binnen was ontstaan, was te groot. Dat schrijven artsen in het medisch tijdschrift Urology Case Reports. De tiener bekende tegen het ziekenhuispersoneel dat hij de kabel in had gebracht uit ’seksuele nieuwsgierigheid’.

Door middel van een röntgenfoto kon de exacte grootte en positie van de knoop in kaart worden gebracht. Daarna werd de tiener geopereerd. Artsen slaagden er uiteindelijk in om de kabel uit zijn penis te verwijderen. De jongen mocht de dag erna weer naar huis.

Zijn seksuele experiment liep met een sisser af: na de operatie zijn er geen complicaties ontstaan. De jongen is weer helemaal ’de oude’, maar hij zal vast nog wel een knoop in zijn maag hebben gehad toen hij weer thuis bij zijn moeder verscheen.