Dorp gebukt onder waterleidingbreuken: ’Dit is echt een drama, ongekend’

En wéér is er een breuk in een waterleiding in Hoogland. Ⓒ Thijs Rooimans

Hoogland - Het is het zevende lek in de waterleiding in een week tijd. Bewoners van de Kerklaan in Hoogland zijn het inmiddels spuugzat. Ook vanochtend ging het weer mis. Sinds half zes hebben mensen geen water. Het is een rampweek, verzuchten gedupeerden.