Toeristen verminken dakloze in Benidorm

Het slachtoffer kreeg 100 euro betaald als hij de naam van één van de Engelsen, de toekomstige bruidegom, op zijn voorhoofd zou laten tatoeëren.

De man die de inktpen hanteerde laat op een foto zien dat Tomek lachend een peaceteken maakt. De eerste lijnen van de tatoeage, ’Jamie Blake, North Shields, NE28’, zijn dan al te zien.

Pijn

Uiteindelijk lukte het niet om het karwei af te maken: het Poolse slachtoffer had teveel pijn. In de Daily Mirror noemt een bekende van de man het ’onvoorstelbaar dat mensen misbruik maken van iemand in zo’n kwetsbare positie’. „Ze hebben hem voor de rest van zijn leven verminkt.”

Er wordt nu geld ingezameld om de tatoeage weer van zijn hoofd te laten verwijderen. Op Twitter zijn meerdere boze reacties op de actie van de dronken Engelsen. Zo vragen veel mensen zich af of de bruid wel weet met wat voor man zij trouwt.

De jacht is inmiddels geopend op de bruid. Overal op twitter wordt gezocht naar de man voor wie de tattoo gezet moest worden. Overigens is onduidelijk of hij er zelf ook bij was.

Eén Engelsman schrijft op Twitter dat hij de Pool en zijn tragische achtergrond kent. „Hij schaamt zich enorm”.

