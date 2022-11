Halfslachtig beleid migranten Italië: Meloni kan beloofde harde lijn niet waarmaken

Binnenland

CDA-leider Hoekstra: huidige instroom migranten is niet vol te houden

CDA-leider en vicepremier Wopke Hoekstra vindt dat de huidige instroom van migranten „niet vol te houden is.” Dat zegt hij op het CDA-congres in Nijkerk. Volgens Hoekstra is er ’realiteitszin’ nodig. Maar wat dat exact betekent blijft voorlopig in nevelen gehuld.