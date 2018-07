Gemeente betaalt mee aan uitvaart Michael (11)

Met een begrafenis in z’n moederland komt de wens uit van Michaels ouders, die niet anders gewend zijn. „In hun cultuur is het gewoon zo dat je wordt begraven in dezelfde plaats als waar je geboren bent. Daar moet hij dus nu naartoe”, legt Erna Zwiers uit.

Zij is een buurvrouw van de nabestaanden die zich het erbarmelijke lot van de gevluchte familie Eritreërs aantrok en hen, al sinds ze in dezelfde straat kwamen wonen, behoorlijk intensief begeleidt. Helemaal sinds Michael’s schokkende dood. „Het zijn zúlke lieve mensen. Betere buren hadden we niet kunnen krijgen. Verschrikkelijk dat hen dit overkomt, onbeschrijfelijk wat een leed dat ze zomaar overvalt.”

Hoe hoog de gemeentelijke bijdrage precies uit gaat vallen is nu nog niet in te schatten, laat woordvoerder Monique Meinders weten. „We gaan sowieso een bijdrage leveren”, verklaart ze. „We helpen de familie waar we kunnen, ook met het organisatorische gedeelte. We staan ze bij; daar zijn we heel druk mee en daar gaat onze grootste zorg naar uit.”

„We leven echt heel erg mee met ze en proberen ze zo goed mogelijk te ontzorgen door daadwerkelijk mensen beschikbaar te laten zijn voor het organiseren van dit geheel.” De kosten van een dergelijke repatriëring naar het geboorteland beloopt volgens enkele buurtbewoners zo’n zes- tot achtduizend euro.

Vandaag is een aantal familieleden met begeleiding naar de Eritrese ambassade in Den Haag geweest, waar ze toestemming hebben gekregen voor het organiseren van Michael’s laatste reis. Zijn vader en moeder mogen hem hierbij niet begeleiden, anderen evenmin. Zwiers: „Dat komt doordat ze gevlucht zijn, iets wat als een soort doodzonde wordt gezien door de autoriteiten. Nee, dat is kennelijk echt uit den boze.”

Dinsdagmorgen om 11 uur zal er een kerkdienst plaatsvinden om de verdronken jongen te eren. Een andere zoon van de familie, die in Eritrea achtergebleven is, regelt samen met een opa en oma de plaatselijke aangelegenheden. Waaronder ook de teraardebestelling na een lange reis vanuit de Oldenzaal, dat maar kortstondig Michael’s woonplaats is geweest.