Eis 20 jaar voor Bouterse blijft staan

Het is volgens Elgin overduidelijk dat Bouterse een leidinggevende rol speelde bij de voorbereiding van het doden van de latere slachtoffers. Ook zou hij in fort Zeelandia in Paramaribo aanwezig zijn geweest toen er geschoten werd. De AM heeft geen bewijs gevonden dat Bouterse geschoten heeft.

De uiteenzetting van Elgin was de reactie (repliek) op het pleidooi dat de advocaat van Bouterse in januari heeft gehouden en waarin hij vrijspraak vroeg.

Ook in de zaak van verdachte Etienne Boerenveen blijft de aanklager bij zijn standpunt, dat de toenmalige bataljonscommandant nauw betrokken was bij de voorbereidingen van de moorden. Zijn advocaat Frank Truideman had in januari ook voor Boerenveen vrijspraak gevraagd omdat die niet tot de militaire top behoorde. Boerenveen is nu een van de adviseurs van president Bouterse.

Op 29 oktober is de volgende zitting. Dan mogen de advocaten reageren op wat de aanklager heeft gezegd. Ook krijgen de verdachten zelf de gelegenheid een laatste woord te zeggen.