Halsema’s inzichten niet nieuw voor Grapperhaus

Maandag stelde zij in deze krant dat er gauw meer blauw op straat moet komen in de hoofdstad. Met name in het uitgaanscentrum zijn er volgens haar extra politieagenten en handhavers nodig. Daarvoor kondigde ze aan een dringend beroep op Grapperhaus en de Tweede Kamer te zullen doen.

Namens de bewindsman laat een woordvoerder echter weten dat de nieuwe inzichten van Halsema hem reeds bekend zijn. „De oproep vanuit Amsterdam is niet nieuw. Minister Grapperhaus heeft hierover al dit voorjaar gesproken met waarnemend burgemeester van Aartsen en de Amsterdamse politiechef”, aldus de zegsman.

„Daarbij is onder andere gesproken over de drukte in de stad en het optimaal inzetten van de aanwezige handhavingscapaciteit in Amsterdam. Minister Grapperhaus heeft in die gesprekken toegezegd om eind augustus verder te praten.”

Ook wijst de woordvoerder erop dat dit kabinet „structureel 291 miljoen extra in de politie investeert”, waarbij met 1100 agenten wordt uitgebreid. En hij voegt toe: „De regioburgemeesters van de tien politie eenheden, waaronder Amsterdam, en minister Grapperhaus hebben na intensief overleg afgesproken hoe de extra capaciteit wordt verdeeld tussen de eenheden.”