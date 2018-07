Amsterdam - De politie in Amsterdam is met man en macht op zoek naar de schutter die maandagmiddag rond 14.50 uur het vuur opende in café Ferilli aan de chique Beethovenstraat in Amsterdam Zuid. Het zou gaan om een 35 tot 40-jarige man die een blauw overhemd droeg en een zwart tasje bij zich had. Hij zou zo’n 1.60 meter lang zijn.