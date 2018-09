Bijna 10.000 statushouders verdachte

Statushouders zijn vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd en een voorlopige verblijfsvergunning hebben gekregen. De groep verdachte statushouders wordt nu extra gemonitord, want een stevige veroordeling kan reden zijn hun asielstatus af te nemen.

In 104 gevallen gaat het om ernstige delicten waar jarenlange vrijheidsstraffen op staan, zoals gewapende overvallen of zedenmisdrijven. Deze verdachten hoeven bij een veroordeling op weinig clementie van de immigratiediensten te rekenen. Ook staan er 183 veelplegers op de lijst. Ruim 9300 mensen worden verdacht van een enkel strafbaar feit. Het gaat om statushouders die in 2015 en 2016 een eerste asielaanvraag deden, zoals in totaal in die periode zo’n 60.000 mensen deden. Nareizende gezinsleden horen niet bij deze groep.

Niet elke asielzoeker wordt na een aanhouding wegens vandalisme of winkeldiefstal het land uitgezet, legt Paul van Musscher uit, chef van de eenheid Den Haag van de politie en landelijk portefeuillehouder Vreemdelingenzaken en Migratiecriminaliteit.

,,Er wordt een zogeheten glijdende schaal toegepast. Dat betekent dat je naarmate je langer in Nederland bent, minder snel kunt worden uitgezet bij het plegen van een klein delict. Wie kort in Nederland is, kan wel weer sneller worden uitgezet.”

Of dat daadwerkelijk gebeurt, is niet aan de politie maar aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Die kan deze sanctie pas toepassen als iemand onherroepelijk is veroordeeld. In de praktijk wordt de sanctie minder vaak opgelegd.

,,De mensen die nu op deze lijst van de glijdende schaal staan, worden gemonitord”, legt Van Musscher uit. ,,Dat zijn mensen die nog niet onherroepelijk veroordeeld zijn door de rechter.”

De glijdende schaal is in de jaren negentig ingevoerd om te zorgen dat er minder willekeur zou komen bij het vaststellen of een delict ernstig genoeg is om asiel te weigeren.

Asielzoekers worden het vaakst aangehouden voor diefstal. Andere veelgepleegde delicten zijn ’misdrijven tegen de persoonlijke integriteit’. Daaronder vallen bijvoorbeeld belediging, bedreiging, spugen in het gezicht, aanranding, verkrachting en geweld.