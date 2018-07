Tadzjikistan: een avontuurlijk wespennest

Arnold Gall nam deze foto van zijn fietsmaatje Yvonne Lutgerink bij Tadzjieken thuis. Ⓒ Arnold Gall

Een prachtig en nog nauwelijks ontdekt land, een must voor liefhebbers van extreme fietsreizen en ruige berglandschappen. Tadzjikistan is een parel voor avonturiers. Maar na de gruwelijke aanslag op een groep fietsers, waarbij zondagmiddag een Nederlander omkwam en een andere landgenoot gewond raakte, is het de vraag of het nog wel een veilige reisbestemming is.