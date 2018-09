Bijtanken met Henk Krol: een echte reisgidsverslinder

De ouders van Henk Krol hadden al vroeg een autootje. Daarmee ging het gezin naar Oostenrijk.

Eindelijk rust. Vakantie! En die vult iedereen op zijn of haar eigen manier in. Sportend, feestend, bakkend in de zon of puffend door de natuur. In de zomerserie Bijtanken! onthullen prominente Nederlanders hun vakantiegeheimen. Vandaag is het de beurt aan de leider van 50Plus: Henk Krol (68).