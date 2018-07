Nabestaanden MH370 woedend

Ati Seniati mist haar vriendin Surti Dahlia, die in MH370 zat, (op de telefoonfoto rechts) nog elke dag. Ⓒ Martin Mooij

Kuala Lumpur - Nabestaanden van de 239 passagiers en bemanningsleden van de Maleisische vlucht MH370 zijn woedend dat het ’eindrapport’ geen enkel licht werpt op wat er op 8 maart 2014 met hun dierbaren is gebeurd. Zij weten ruim vier jaar nadat de Boeing 777 spoorloos in de Indische Oceaan verdween, nog steeds niks over de oorzaak.