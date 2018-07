Twee Vlaamse toeristen overleden op Kos na ongeluk met quad

De bestuurder verloor vermoedelijk de controle over het stuur waarna de quad frontaal botste op een tegenligger, een bestelwagen bestuurd door een 63-jarige bewoner.

Het ongeval gebeurde in het stadje Psalidi. Volgens Het Nieuwsblad gaat het om twee Vlamingen van 29 en 31 jaar oud. Zowel de bestuurder van de quad als zijn passagier zouden op slag dood zijn geweest.

De Griekse bestuurder van de bestelwagen is aangehouden, wat de standaardprocedure is bij een dodelijk ongeval. De verkeerspolitie onderzoekt wat er precies is gebeurd.