Man valt flauw door lijfstraf

Dit barbaarse tafereel vond donderdag plaats in Idi Rayeuk, een plaatsje in de Indonesische provincie Atjeh waar de islamitische Sharia van kracht is. De 22-jarige man smeekte om genade, maar de beul luisterde beter naar de circa 500 toeschouwers die ’harder, harder!’ schreeuwden.

Nadat de veroordeelde weer bij kennis was gebracht, gingen de stokslagen gewoon door. Ⓒ Foto AFP

De vrouw met wie de man seks buiten het huwelijk had gehad, kreeg eveneens stokslagen, net zoals een andere man met wie zij het bed had gedeeld. Voor zover bekend bleven zij wel bij kennis, toen ze de stokslagen ontvingen.

De vrouwelijke veroordeelde onderging de stokslagen lijdzaam. Ⓒ Foto AFP

Buiten Atjeh is er veel kritiek op de hardvochtige lijfstraffen. Zo heeft de Indonesische president Joko Widodo de autoriteiten in de provincie opgeroepen om ermee te stoppen. Maar de islamitische fundamentalisten in Atjeh weigeren daaraan gehoord te geven. Zoals een toeschouwer het formuleerde: „Dat krijg je ervan als je de wet overtreedt.”