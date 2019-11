Drentse school sluit twee dagen na vondst overleden medewerkster (27)

Dat meldt RTV Drenthe. De vrouw zou op de kinderopvang werken en was vroeg aanwezig in het pand. Een teamlid trof haar aan en schakelde meteen hulp in. Ten tijde van het incident was ook een 2-jarig kind in het schoolpand aanwezig. Of die iets heeft meegekregen, is niet bekend.

Zweers Wijnholds van de overkoepelende scholenorganisatie Bijeen laat weten dat de school wegens de tragische gebeurtenis vandaag en morgen de deuren gesloten houdt. Ouders zijn ingelicht en voor de teamleden is Slachtofferhulp ingeschakeld.