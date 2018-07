Uitgerukte brandweerwagen vat zelf vlam

FLORENNES - De missie van enkele brandweerlieden uit de Belgische Ardennen verliep maandag niet zoals ze hadden gewenst. Nadat ze waren uitgerukt in Florennes in de provincie Namen om een brand te bestrijden, vatte hun eigen voertuig vlam door een technisch probleem. Tot overmaat van ramp sloeg de brand van het brandweervoertuig over naar een veld langs de weg.