Poedelnaakte Thierry Baudet poseert op rand van zwembad

De laatste keer dat Thierry Baudet het nieuws haalde met een opmerkelijke foto, lag hij languit op een piano. Zijn geliefde klavier heeft hij voor de vakantieperiode blijkbaar ingeruild voor de rand van een ’infinity pool’, ofwel een zwembad met uitzicht op zee.

De FVD-voorman is, gezien het bijschrift „release and reload”, lekker in de zon aan het bijkomen. Even de boel de boel laten...

Op het randje van een jaloersmakend helder blauw zwembad poseert hij - kijkend naar de zee op een onbekende locatie - poedelnaakt. Benen wijd, één hand dramatisch boven zijn hoofd, de ander strategisch gepositioneerd op zijn zaakje.

Binnen een uur levert het kiekje, naast een stroom aan reacties, ook honderden likes op. „Eindelijk een politicus die mens is”, jubelt de één. „Waarom niet?”, vraagt een ander. Veel mensen kunnen wel lachen om de actie.

Toch zijn er ook veel kritische reacties. „Dit is echt politicus-onwaardig”, vindt een Instagrammer. „Kan ECHT niet”, zegt een andere kritische volger.