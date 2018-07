’Lotty knokte voor het leven’

Lotty Huffener-Veffer (1921) overleefde als enige van haar gezin de Tweede Wereldoorlog.

Amsterdam - De herinnering aan de Holocaust levend houden. Dat was de missie van de Amsterdamse Lotty Huffener-Veffer. Haar ouders en zusje werden vermoord in vernietigingskamp Sobibor. Zelf overleefde ze Auschwitz. Vrijdag overleed Lotty op 97-jarige leeftijd in haar slaap.