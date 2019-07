Man (22) na steekincident Plein 40-45 overleden

Iets voor 14.00 uur kreeg de politie melding van het steekincident: de 22-jarige man raakte in eerste instantie zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.

’Blijf van elkaar af’

Een vrouw die het incident zag gebeuren zei dinsdag tegen deze krant: „Ik zag hem steken, tussen de zij en de buik in. Het was vreselijk.” Een oudere man noemde het voorval vooral stom. „Je mag boos zijn, maar blijf van elkaar af. Nu is er weer een moeder, die moet vrezen voor het leven van haar kind.”

De politie is nog op zoek naar getuigen van het incident.