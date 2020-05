’Nee’ tegen Europese belastingen

De Europese Commissie wil dat grote bedrijven meebetalen aan het herstelplan. Ondernemingen met een omzet boven de 750 miljoen euro zouden belasting moeten betalen. Ook worden oude plannen van stal gehaald voor een Europese CO2-heffing en een plastictaks. De commissie pleit voor een steunpakket ter waarde van 750 miljard euro, waarvan 500 miljard als gift en 250 miljard als leningen.

Het Nederlandse voorstel, ingediend met Oostenrijk, Denemarken en Zweden, sprak nog niet over een bedrag. Wat de vier niet willen, is wel duidelijk: geen gezamenlijke schulden en geen flinke verhoging van de begroting.

PVV-leider Geert Wilders zei het woensdagmorgen maar vast, voor wie nog mocht twijfelen over zijn standpunt: „Ze willen Europese belastingen, heffingen voor klimaatgekkigheid en nog meer netto bijdrage van Nederland voor hun begroting. Compleet gestoord. Hier is maar één antwoord voor: Nexit.”

Ook de SGP ziet de bui al hangen: „Ja hoor: de Europese Commissie wil de eerste Europese belasting invoeren. Als dat gebeurt, zet de EU een wissel om. Het begint met een heffing voor grote bedrijven, het eindigt met nog veel meer belastingen voor iedereen.”

Voorzitter Von der Leyen presenteert om half twee in het Europees parlement het voorstel van de Europese Commissie. Het herstelplan is grotendeels gekoppeld aan de Europese begroting voor de meerjarenbegroting 2021-2027. De totstandkoming van de meerjarenbegroting is sowieso al een taai gevecht tussen de 27 lidstaten, aangezien die het er unaniem eens moeten worden zien te worden.

Met een ongenadig diepe economische crisis en grote ongelijkheid tussen de noordelijke en zuidelijke landen, belooft het gevecht over de centen een waar slagveld te worden. Premier Rutte en de andere EU-leiders proberen in juni tot een akkoord te komen over het herstelplan en de Europese begroting.