Nederland boekt snel om naar eigen tuin vanwege warme zomer

Dat blijkt uit een onderzoek dat de ANWB hield onder 3000 leden. Bijna een op de vijf geeft aan dat de vakantieplannen op het allerlaatste moment toch zijn aangepast vanwege het onophoudelijk mooie zomerweer in Nederland.

„Het is een uitzonderlijk mooie zomer en we waren benieuwd of dat effect heeft op de vakantieplannen. Die indruk bestond natuurlijk wel, maar we kunnen het nu staven met cijfers”, zegt Ad Vonk van de toeristenclub.

Vakantievierders laten ook zelf aan De Telegraaf weten dat ze nu graag in eigen land blijven. „Waarom zouden we 1400 kilometer in de auto gaan zitten voor de zon, terwijl die hier aan de horizon brandt?”

