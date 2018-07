Minder Syriërs, maar meer Polen

Waar vorig jaar nog 11.000 Syriërs deze kant opkwamen, slonk dat getal in dezelfde periode dit jaar naar 3000 mensen. Tegelijkertijd vertrekken nauwelijks Syriërs uit Nederland als ze eenmaal hier gevestigd zijn. Ongeveer 300 in het eerste halfjaar, becijferde het CBS.

Dat het aantal immigranten toch ongeveer gelijk bleef, heeft te maken met een stijging van immigranten met een Europese achtergrond. De grootste groep wordt nog altijd gevormd door mensen van Poolse komaf.

Net als vorig jaar vestigden zich in de eerste zes maanden bijna 5000 meer Polen in Nederland dan er vertrokken. Daarnaast is er een toename van mensen uit Bulgarije, Roemenië en de voormalige Sovjet-Unie. Van deze groepen samen kwamen er 5000 mensen bij.

Ook het aantal migranten met een Afrikaanse achtergrond was dit halfjaar hoger, er kwamen vooral meer mensen uit Ethiopië en Eritrea: 2500.

In totaal groeide de Nederlandse bevolking met ruim 32.000 inwoners tot 17,2 miljoen. In dezelfde periode vorig jaar kwamen er 35.000 mensen bij. Het verschil komt vooral doordat er meer mensen zijn overleden, wellicht als gevolg van de langdurige griepepidemie.

Ruim 100.000 immigranten in totaal schreven zich het afgelopen halfjaar in.