’Kitesurfers slaan regels in wind’

Kiters die starten midden tussen de badgasten op het strand. Of surfers die in de daartoe aangewezen zone starten, maar aan de kant blijven en rakelings langs zwemmers varen. Het was chaos afgelopen weekend op het strand van IJmuiden. Oorzaak: een onmogelijke indeling van de startzones en een totaal gebrek aan handhaving, ziet Hans Rozemeijer, voorzitter van de IJmuider Reddingsbrigade.

Starten met kiten mag in een kleine strook vanaf de pier bij IJmuiden tot het eerste strandpaviljoen. Het verlengde van dat stuk strand, tot aan IJmuiderslag, is verboden voor kiters. Zowel op het strand als op het water. In ieder geval waar gezwommen wordt. Het kiteverbod is sinds 1 juni van kracht. „De gemeente heeft voorstellen die wij samen met kiters hebben gedaan om alles in goede banen te leiden, in de wind geslagen. Nu leveren de watersporters groot gevaar op”, zegt Rozemeijer. De strandwachten van de reddingsbrigade hebben al verschillende scheldpartijen over zich heen gekregen als ze de kiters aanspraken. „Afgelopen weekend is er één keer een auto van de handhaving geweest. Maar die hebben de ramen of deuren niet opengedaan. Laat staan gewaarschuwd of bekeurd. Het is wachten op een ongeluk.”

Kiteschoolhouder Jeroen Kraaij van Kite Adventure herkent het beeld. „De handhaving rijdt wel, maar ik zie ze niets doen”, zegt hij.

Kraaij zegt dat hij zijn leerlingen altijd inprent zich te informeren over lokale regels. „Maar daarna gaan ze zelf. Normaal gesproken is er wel veel sociale controle van kiters onderling. Die spreken elkaar aan als iemand voor gevaarlijke situaties zorgt.”

De gemeente Velsen zegt de mail nog te moeten lezen en wil eerst intern de situatie bespreken. Wel erkent een woordvoerster dat voor een andere situatie is gekozen dan de IJmuider Reddingsbrigade voorstelde. „Als dat nu niet blijkt te werken, moeten we kijken naar andere oplossingen.”