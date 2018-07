Rabo-beveiligers voor de rechter voor bankroof

Het filiaal van Rabobank in Oudenbosch. Ⓒ ANP

BREDA - Twee beveiligers van het door de Rabobank ingehuurde beveiligingsbedrijf EBN moeten dinsdag voor het eerst voor de rechter verschijnen. De mannen van 43 en 45 jaar uit Etten-Leur en Roosendaal worden verdacht van betrokkenheid bij de miljoenendiefstal uit de kluiskelder van de bank in Oudenbosch. Het gaat om een niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Breda.