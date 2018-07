Tien doden door autobom bij militaire post Filipijnen

Het leger strijdt al geruime tijd tegen de terreurgroep, die onderdeel van Islamitische Staat claimt te zijn. Ⓒ REUTERS

MANILLA - In het zuiden van de Filipijnen zijn dinsdag zeker tien mensen omgekomen doordat een bom in busje explodeerde. Volgens de Filipijnse autoriteiten is de aanslag vermoedelijk het werk van militanten die gelieerd zijn aan terreurorganisatie Islamitische Staat.