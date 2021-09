Minister De Bruijn (D66) neemt plek Kaag op BuZa tijdelijk over

Kaag stapte donderdag op als minister van Buitenlandse Zaken, nadat de Tweede Kamer een motie van afkeuring tegen haar had aangenomen. Haar partijgenoot De Bruijn was op het ministerie al belast met de portefeuille Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en neemt voorlopig dus de leiding van het hele departement over.

Er wordt „uit de kring van de VVD” gezocht naar een vervanger voor Kaag, die dan demissionair minister kan blijven tot er een nieuw kabinet is.