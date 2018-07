Kamervragen PVV over Arabische les voor Syrische statushouders

Hoeveel leerlingen de weekendscholen precies hebben, is niet bekend, maar volgens de Volkskrant gaat het om „vermoedelijk enkele duizenden Syrische kinderen.” De PVV stelt Kamervragen. „Geen islam- en koranscholen voor asielmigranten in Nederland, maar terugkeer naar veilige gebieden in Syrië”, twittert Kamerlid Machiel de Graaf.

De statushouders hebben te horen gekregen dat ze voorlopig in Nederland mogen blijven, maar er bestaat een kans dat ze ooit terug moeten naar Syrië, als de oorlog daar voorbij is. Voor de sommige ouders is dat de reden om hun kinderen in te schrijven.

„We hebben een voorwaardelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar. Wat er na die vijf jaar gebeurt, weet niemand. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zegt dat we terug moeten als het goed gaat in Syrië. Je kunt niet vijf jaar lang geen Arabisch leren”, zegt Tarek Aldayeh van Stichting Pioniers uit Rotterdam, een van de aanbieders van Arabische lessen, tegen het ANP.

PVV-leider Geert Wilders wil evengoed dat de scholen worden gesloten. Ook wil hij van de ministers van Onderwijs en Sociale Zaken weten hoeveel van dit soort weekendscholen er precies zijn, en of er vanuit het Rijk of lagere overheden geld naartoe gaat.

Inspectie

Volgens de Inspectie van het Onderwijs zijn de weekendscholen gewoon toegestaan. „Dit valt niet onder een onderwijswet. Ik zou niet weten waarom het niet is toegestaan. Jij mag ook een cursus geven over je hobby als je wil”, zegt een woordvoerder.