Nederlander (61) vast voor ’grafkuilmoorden’ Dominicaanse Republiek

Dat melden Italiaanse media. De twee Nederlanders werden vorig jaar juni gevonden in een grafkuil op een suikerrietplantage in El Seibo in het oosten van het land. Vermoedelijk ging het om een afrekening in het circuit van drugscriminelen.

De Nederlander werd vroeg in de ochtend in zijn hotel van het bed gelicht door de politie. Hij werd al enkele dagen in de gaten gehouden. De man bood geen weerstand bij zijn aanhouding. De Dominicaanse Republiek had gevraagd de man te arresteren.

Hij zou volgens Italiaanse media onderdeel zijn van een criminele bende die handelt in wapens en drugs. Toeristen in Venetië hebben een meldplicht, wat betekent dat ze bij hotels hun identiteitspapieren moet afgeven. Op basis van die informatie kwam de man op de radar bij de politie.

In januari werd nog een Venezolaan opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moorden.

