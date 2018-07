’Speel vrijdag het nummer van Koen’

Het nummer heet ‘I don’t want to be alone no more’. Volgens de ouders heeft Koen maanden aan het nummer gewerkt. ,,Koen was iemand met een groot gevoel voor muziek. Eerder vertelde hij: muziek is letterlijk al het leven, ze motiveerde mij om school vol te houden, ik kan er al mijn gevoelens in kwijt. Zowel positief als negatief.’’ Een klasgenoot van Koen heeft het nummer afgelopen week afgemixt.

Komende vrijdag wordt Koen begraven. De ouders vragen iedereen het nummer die dag af te spelen als eerbetoon aan Koen. ,,Laten we met elkaar Koen in de Top40 zien te krijgen.’’

De 17-jarige vwo-scholier uit Soest was vier dagen spoorloos nadat hij te laat uit een discobus stapte en langs een drukke weg naar huis wilde lopen. Voor de veiligheid koos hij er voor om in de berm, achter de vangrail te lopen, maar daar was een metersdiepe greppel die hem het leven kostte. De zoektocht was groot nieuws, hier in Nederland, maar ook in Italië.

Stille tocht

Komende donderdag is in Nederland een stille tocht, die begint in Amersfoort en leidt langs het ouderlijk huis van Koen. Vrijdag, de dag van de begrafenis, wordt een menselijke keten gevormd in Pacengo, het plaatsje aan het Gardameer waar Koen na een avondje stappen in het pikkedonker in een diepe greppel terechtkwam en overleed. ,,Om stil te staan bij het tragische lot dat Koen is overkomen. En om aandacht te vragen voor de onveilige situatie op de weg, om te pleiten voor een fiets- en voetpad’’, schrijft de familie.

Bekijk ook: Stille tocht voor overleden Koen

De burgemeester van de Italiaanse plaats heeft al toegezegd dat er hekken komen om te voorkomen dat iemand in de diepe greppel terecht kan komen. Ook komt er een gedenkteken voor Koen.