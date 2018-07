Rutte leeft mee met familie omgekomen fietser

„Tadzjikistan bevestigt nu dat Nederlander door een terroristische aanslag om het leven is gekomen”, schrijft de minister-president op Twitter. „Mijn gedachten gaan uit naar alle slachtoffers en nabestaanden van deze afschuwelijke aanslag.”

De regering van Tadzjikistan zegt dat een verboden islamitische partij achter de aanslag zat op een groep fietsers waardoor vier mensen omkwamen, onder wie een Nederlander. De aanslag is eerder opgeëist door Islamitische Staat.

De aanslag zondag was in de regio Danghara in het zuidwesten. Een groep fietsende vakantiegangers werd aangereden door een auto. Onder de vier doden is een 56-jarige Nederlander. Een Nederlandse vrouw (58) raakte gewond.

