MH370: luchtvaartchef weg na falen luchtverkeersleiding

Azharuddin Abdul Rahman verklaarde dat het rapport duidelijk maakt dat de luchtverkeersleiding had gefaald. Er staat niet in dat die leiding ook schuld had aan de vermissing van het toestel.

Onderzoekers presenteerden maandag in Kuala Lumpur het langverwachte rapport van de Maleisische overheid over de verdwijning. Het toestel van Malaysia Airlines verdween in 2014 met 239 mensen aan boord tijdens een vlucht van Kuala Lumpur naar Peking. Het toestel is nooit teruggevonden. Er zijn wel wrakstukken aangespoeld.