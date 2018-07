Een Spotify voor klassieke muziek

Streamingdiensten als Spotify en Apple Music hebben wel klassieke stukken in hun muziekbibliotheek staan, maar voor liefhebbers is het vaak moeilijk om het juiste stuk te vinden. „Ze richten zich op popmuziek”, legt Primephonicdirecteur Thomas Steffens uit. „Dan heb je genoeg aan de naam van de artiest en het nummer om iets te vinden. Bij klassieke muziek gaat dat niet op. Je hebt de componist en het werk, maar daar zijn diverse uitvoeringen van door vele uitvoerende orkesten en dirigenten. Ook hebben werken soms een bijnaam zoals het ‘Keizersconcert’ van Beethoven.”

Database

Om de zoekfunctie te verbeteren, is een database nodig waarin al deze informatie is opgenomen. „Die zijn we nu aan het vullen.” Tien mensen zijn hier het afgelopen jaar mee bezig geweest. Inmiddels is het complete oeuvre van de top 500 componisten ingevoerd. „Bach was de eerste. Daar is het team twee weken zoet mee geweest. De man heeft immers duizenden werken gecomponeerd.”

Ook werken er bij Primephonic muziekkenners die zoeken naar nieuwe pareltjes. „Wekelijks verschijnen er circa vijftig nieuwe albums. Die komen in onze muziekbibliotheek terecht, maar beluisteren we ook om de juiste aanbevelingen te kunnen doen. Bij veel diensten wordt dit door algoritmes bepaald, bij ons is het handwerk.”

Downloadwinkel

Primephonic is vier jaar geleden gestart als downloadwinkel voor klassieke muziek. Dat was geen groot succes, omdat door de opkomst van streamingdiensten de markt voor downloads inzakte. Vorig jaar werd besloten het roer om te gooien. Steffens, die strategieconsultant was bij de Boston Consulting Group, werd aangetrokken als nieuwe directeur.

De betaling van artiesten verloopt anders dan bij reguliere streamingdiensten. „Die kijken hoe vaak een nummer is gestreamd en betalen op basis van dat getal uit. Klassieke stukken duren soms wel een half uur, maar gelden toch als één stream. Dat vinden wij niet eerlijk, vandaar dat wij uitbetalen naar tijd dat werken zijn gestreamd.”

Redder

Steffens ziet Primephonic als redder van de klassieke muziek. „Door de opkomst van streamingdiensten groeien alle muziekgenres in omzet. Met uitzondering van klassiek, omdat het nauwelijks gestreamd wordt. Nu al haalt de muziekindustrie 30% van zijn omzet uit streaming, de verwachting is dat dit in 2030 70% is. Als je als genre niet met streaming meedoet, word je steeds kleiner en heb je geen geld meer voor talent- en artistieke ontwikkeling. Dan sterft de muzieksoort langzaam uit.”