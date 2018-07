Lot bomen nog maanden onzeker: een deel zal afsterven

„Er zullen zeker bomen afsterven”, zegt senior boomtechnisch adviseur Frank van den Brink. Hoeveel, dat is koffiedik kijken. Pas in het voorjaar is de lakmoesproef. Dan zal duidelijk worden hoeveel bomen knoppen krijgen. De bomen zijn nu in ’stressmodus’.

Van den Brink (60) heeft als 17-jarige in dienst van de gemeente Utrecht nog de allesverzengende zomer van ’76 meegemaakt. Toch is deze hitte erger. „Dit slaat wel alles. Toen kreeg je nog een keer een onweersbui. Het is nu alleen maar heet en benauwd. Jet ziet wel ’s wat wolken dikker worden, maar dat verdampt allemaal.”

Op een groenstrook aan de Burgemeester Norbruislaan in de Utrechtse wijk Zuilen wijst de boomexpert de zilverlinde, Hollandse linde en kleinbladige linde aan. Met name de zilverlinde weet niet waar hij het zoeken moet. Bladeren hangen omgedraaid, om verdamping tegen te gaan.

Andere bomen laten hun blad vallen, of schudden hun bast af. Eind vorige week braken spontaan dikke takken van kastanjes aan de Catharijnesingel en Moreelsepark af. Ligsteigers werden afgesloten en de indeling van het Paradeterrein gewijzigd.

’Embolie’

De Japanse honingboom, de Chinese vernisboom houden het wat langer vol. Maar veel Nederlandse bomen hebben nu geen water meer in de sapstroom, ze happen letterlijk naar lucht. „Een soort embolie.”

Frank van den Brink, boomadviseur van de gemeente Utrecht. Ⓒ De Telegraaf

Alleen bij jonge bomen, met kleinere wortels, komt een tractor met watertank op bezoek. Een flinke beuk gebruikt zo’n 800-900 liter water per dag, maar doordat de regen wegblijft, zakt het grondwaterniveau. Water geven heeft amper zin. „De bodem is als een savanne, en zo hard als beton”, zegt Van den Brink.

Tachtig procent zou dan het riool in stromen, net als bij hemelwater door noodweer. De natuur is sterk, verzekert hij. „Het is lastig om nu wat te roepen.” Toch ziet Van den Brink de lucht in augustus graag grijs betrekken. „Dan gaan de slapende knopjes al uitlopen.”