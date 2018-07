Kanoën verboden, vissen hebben er last van

BOXTEL - Kanoërs moeten de beek de Reusel in Noord-Brabant voorlopig even links laten liggen. Kanovaren is er verboden, omdat vissen daar te veel last van hebben. „Vissen hebben het op deze plek zo moeilijk dat wij elke verstoring willen voorkomen. Het zuurstofgehalte is hier inmiddels dusdanig laag dat alles gedaan moet worden om het leven in het water te beschermen”, aldus waterschap De Dommel. Een ander gevaar is dat kano’s vastlopen op de bodem van de beek door de lage waterstand.