Doodgeschoten man in restaurant Amsterdam is Kroaat

Het is de tweede man uit het voormalige Joegoslavië die dit jaar is omgebracht in de hoofdstad. Op 15 maart werd de Serviër Goran Tasic geliquideerd.

In 2015 werd een Kroaat ernstig mishandeld door twee mannen in Amsterdam. De beruchte crimineel uit de onderwereld in voormalig Joegoslavië raakte zwaargewond. Hij werd in verband gebracht met grootschalige drugshandel en ernstige geweldsmisdrijven. Amsterdam staat bekend als een uitvalbasis voor criminelen uit Oost-Europa en Groot-Brittannië.

Beethovenstraat

De dader schoot maandagmiddag gericht op de man en rende daarna naar buiten de Beethovenstraat op. Op de vermoedelijke vluchtroute vond de politie diverse voorwerpen, zoals een beige hoedje, vuurwapen, zwarte laptoptas, handschoen en een wit/blauw kledingstuk. Ter hoogte van de Memlingstraat raakte de speurhond het spoor van de mogelijke dader kwijt.

Tijdens de schietpartij zat buiten op het terras een groepje mensen met een baby. Voor zover bij de politie bekend hoorde het slachtoffer niet bij dit gezelschap.

