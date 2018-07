Slachtoffer schietpartij Amsterdam-Zuid overleden

Politielinten nabij de locatie van de schietpartij aan de Beethovenstraat in Amsterdam. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het slachtoffer van het schietincident in een horecagelegenheid aan de Beethovenstraat, een 62-jarige man uit Amsterdam, is afgelopen nacht aan zijn verwondingen overleden. De man is afkomstig uit het voormalige Joegoslavië en heeft ook de Nederlandse nationaliteit. Hij is een bekende van politie. De dader is nog voorvluchtig.