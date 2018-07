Emmer onder de kraan na vakantie, geef water aan planten

Volgens waterbedrijf Vitens is er kans op bacteriegroei in de drinkwaterleidingen in huis als het buiten langere tijd 25 graden Celsius of warmer is. De legionellabacterie kan de ernstige luchtweginfectie veteranenziekte veroorzaken. Het is daarom zeker na deze zeer warme weken nodig alle leidingen door te spoelen en douchekoppen schoon te maken als de kranen meer dan een week niet zijn gebruikt.

Oasen start deze week met een postercampagne op straat om mensen te herinneren aan het doorspoelen van waterleidingen.