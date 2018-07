Bijzondere rouwadvertentie in De Telegraaf

„PS: U hoeft het graf niet te bezoeken want dat is toch niet gemeend! Anders was u wel eerder bij mij gekomen”, leest de laatste zin van de advertentie. Het schrijven is ook niet, zoals te doen gebruikelijk, ondertekend door familie en/of vrienden. Als correspondentieadres wordt slechts een notariaat in Diemen genoemd, maar die kunnen omwille van de privacy niet zeggen waarom zij als enige worden genoemd in de rouwadvertentie en willen er verder niets over kwijt.

Naast een geboorte- en sterftejaar en een foto van de overledene, werpt de advertentie meer vragen dan antwoorden op. Er is namelijk ook een klein Engelstalig gedichtje te lezen: „When I do right / Nobody remembers / When I do wrong / Nobody forgets!!” Wat vertaalt: „Als ik het goed doe, onthoudt niemand dat en als ik het fout doe, vergéét niemand dat.” Het doet vermoeden dat er iets is gebeurd in het leven van Funcke, maar onduidelijk is wat.

Vergelijkbaar Amerikaans bericht

De advertentie doet een beetje denken aan een Amerikaans rouwbericht dat vorige maand ’viral’ ging. De vrouw had haar kinderen verlaten en in de advertentie na haar overlijden werd geschreven dat de wereld beter af was zonder haar.