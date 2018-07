Naaktfietser geflitst

De man reed afgelopen zaterdagavond om half twaalf in de bloedhitte 47 kilometer per uur waar 30 is toegestaan. Op de foto uit Kiel is te zien dat hij alleen schoenen draagt, zo meldt Deutsche Welle. Het was die avond ruim 35 graden graden warm in de Noord-Duitse stad.

De altijd grondig werkende Duitse politie zit nu wel met een probleem. Waar moet de boete heen, zo vraagt de Kieler Nachrichten zich af.