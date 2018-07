Twee slachtoffers explosie flat Arnhem overleden

Op Youtube zijn beelden van de explosie opgedoken. Bekijk ze hieronder.

De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers. Er zijn volgens de politie sporen van ’drugsgerelateerde zaken’ gevonden. In de buurt gingen al geruchten dat het om een drugspand ging.

Eén van de slachtoffers werd bij buren onder de douche gezet. Een ander slachtoffer was zelf de sloot in gerend. Een derde man rende de wijk in. De twee slachtoffers die nog aan de Daphnestraat waren, hadden ernstige brandwonden. Ze werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De politie startte een zoektocht naar het derde slachtoffer. Er werden een boot, speurhonden en een helikopter ingezet, maar de man werd maandagavond niet gevonden. Dinsdagochtend is de man in alle vroegte gevonden aan de Brabantsingel. Ook hij heeft brandwonden en is naar het ziekenhuis gebracht.