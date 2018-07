Gewonde Nederlandse vrouw aanslag Tadzjikistan verlaat ziekenhuis

Dat heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld aan De Telegraaf. „De vrouw is inmiddels naar een hotel gebracht”, bevestigt een woordvoerder.

De vrouw, die vooral in shock was, kan nu bijkomen van alle gebeurtenissen. „We staan in contact met de vrouw zelf, en ook met haar familie”, voegt de woordvoerder toe. „Er wordt op allerlei manieren consulaire bijstand verleend. Hierin werken de Nederlandse ambassade in de Kazachse hoofdstad Astana en de Duitse ambassade in Doesjanbe samen.”

De Duitse ambassade verleent ter plaatse hulp. Omdat er geen Nederlandse ambassade in Tadzjikistan is, valt het kleine Centraal-Aziatische land onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse diplomatieke post in het veel grotere buurland.

De partner van Kim, de 56-jarige Amsterdammer René Wokke, kwam om bij de aanslag. Naast Wokke kwamen er nog twee Amerikanen en een Zwitser om.

IS eiste de aanslag maandag op. Het stel was op fietsvakantie. De vier dodelijke slachtoffers maakten deel uit van een groep van zeven fietsers. Ze werden eerst aangereden en vervolgens gruwelijk toegetakeld.

