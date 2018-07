Weer roep om bijvoeren Oostvaardersplassen

Sociale media exploderen sinds er in het weekeinde foto’s op Facebook verschenen van uitgemergelde runderen. Verschillende actiegroepen dreigen zelf weer te gaan voeren in het natuurgebied, net zoals deze winter gebeurde. De fracties van 50Plus en PVV in Flevoland eisen onmiddellijk maatregelen.

Volgens de provincie en Staatsbosbeheer is bijvoeren niet nodig. „Er is voldoende eten en drinken in het gebied. De conditie van de runderen is matig, omdat deze dieren veel tijd nodig hebben om bij te komen van de ontberingen van de winter. En een wild rund ziet er nou eenmaal anders uit dat een melk- of vleeskoe”, aldus een woordvoerster van Staatsbosbeheer.

Verantwoordelijk gedeputeerde Harold Hofstra gaat dinsdagmiddag met Statenleden op excursie in het gebied om ze te laten zien dat geen sprake is van een noodstoestand.