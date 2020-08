Vijf verdachten aangehouden voor drugshandel in Zwolle

Tijdens de huiszoekingen in onder meer woningen in de wijken Stadshagen, Assendorp en Zwolle-Zuid zijn diverse voertuigen, dure spullen en een aantal vuurwapens in beslag genomen. De vuurwapens worden onderzocht op echtheid.

De politie in Zwolle heeft maanden gewerkt aan de onderzoeken. In de afgelopen maanden zijn er al meerdere verdachten aangehouden. „Wij gaan ervan uit dat we daarmee een aanzienlijk deel van de dealers en kopstukken binnen de cocaïnehandel van de straat hebben gehaald”, zegt Ramon Arnhem, districtschef IJsselland.

De verdachten die maandag zijn aangehouden variëren in leeftijd van 19 tot 27 jaar.