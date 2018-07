’Baudet had moeten tonen wat hij in huis heeft’

„Forum voor Democratie betreurt schamel optreden van Baudet: Hij had moeten tonen wat hij in huis heeft”, schrijft advocaat en politicus Hiddema via Twitter.

Politicus Baudet plaatste gisteren een pikante foto op Instagram, waarop hij naakt bij het zwembad ligt. Zijn ’kleine Thierry’ heeft hij afgedekt met de rechterhand. Op sociale media gaan mensen massaal aan de haal met de foto.